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Общество30 августа 2021 19:33

В Пестречинском районе Татарстана продолжается строительство дороги к селу Конь

Она будет соединена федеральной трассой М-7 «Волга»
Инзиля ШАКИРОВА
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Завершить строительство планируется в конце октября 2021 года. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Завершить строительство планируется в конце октября 2021 года. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

В Пестречинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство подъезда к селу Конь. Протяженность отрезка составит 1,2 километра. Дорога будет соединена с трассой федерального значения М-7 «Волга». Движение транспорта по новому участку будет осуществляться на двух полосах. Общая ширина проезжей части составит 7 метров.

На данный момент там уже возведена насыпь земляного полотна и уложено основание из щебеночно-песчаной смеси. Также выполнено устройство двух водопропускных труб – железобетонной и гофрированной. Дорожно-строительные работы планируется завершить в конце октября 2021 года.