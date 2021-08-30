В Татарстане на выходных температура воздуха днем опустится до +13 градусов

Дожди будут. но лишь местами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 31 августа, в республике при прохождении теплого атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, днем воздух максимум прогреется до +25 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

А вот в среду, 1 сентября, регион окажется на западной периферии антициклона. Отсюда небольшая вероятность осадков. Ночью столбики термометров покажет от +5 до +10. Зато днем из-за смены воздушных потоков должно потеплеть – от +23 до +28 градусов.

В свою очередь из-за близких атмосферных фронтов в четверг, 2 сентября, в Татарстане ожидается неустойчивая погода - местами кратковременные дожди. Ночью будет от +12 до +18, а днем от +22 до +27 градусов.

Далее же, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе начнет холодать. Так, в пятницу, 3 сентября, днем температура воздуха ожидается в пределах от +17 до +22, а в субботу, 4 сентября, - максимум от +13 до +18.