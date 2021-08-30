Власти Ульяновска поручили перевозчикам увеличить количество автобусов на маршрутах с 1 сентября

Жители Ульяновска продолжают жаловаться на то, что им приходится подолгу ждать на остановках общественный транспорт. Фото: ulmeria.ru

Жители Ульяновска продолжают жаловаться на то, что им приходится подолгу ждать на остановках общественный транспорт. Проблема набирает актуальность в связи с наступлением осени. Так, с 1 сентября, когда школьники и студенты начнут ездить на учебу, пассажиропоток в городе увеличится на 20-30%.

Уже сейчас в связи с обращениями граждан по поводу сбоя в расписаниях власти областного центра направили претензии к девяти перевозчикам. При этом три из них так и отреагировали на это. Речь идет об организациях, которые обслуживают маршруты №84, №28 и №37. Администрация города уже направила в суды иски о лишении их лицензии на право перевозки пассажиров.

В то же время власти Ульяновска с наступлением 1 сентября поручили перевозчикам увеличить количество автобусов на маршрутах. Кроме того, в областном центре для отслеживания ситуации организовали наблюдение за движением общественного транспорта с помощью системы ГЛОНАСС и камер видеонаблюдения, которые установлены на основных остановках, для подстраховки усилили интенсивность движения трамваев.

Также было объявлено, что в них и троллейбусах продолжат бесплатно возить школьников при наличии у них соответствующей справки от образовательного учреждения.