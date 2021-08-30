В Чувашии обещают похолодание и мокрый снег

Теплая осень в республике ожидается только во второй половине сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Чувашию придут холода и осадки. Так, 1 сентября ожидается пасмурная погода, и местами пройдут дожди, однако температура воздуха днем будет в пределах от +23 до +28 градусов.

А вот в пятницу, 3 сентября, в республику придет южный циклон, который принесет продолжительные дожди. В регионе может выпасть 3/4 месячной нормы осадков.

В воскресенье, 5 сентября, ожидается прибытие арктической воздушной массы, и температура воздуха днем упадет до +10 градусов. По предварительным прогнозам, в следующий понедельник, 6 сентября, еще возможен и мокрый снег.

Холодная погода задержится в Чувашии не надолго, во второй половине сентября ожидается потепление.