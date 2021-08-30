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Общество30 августа 2021 18:00

Врио главы Ульяновской области Алексей Русских призвал отпустить 1 сентября с работы матерей младшеклассников

Такую возможность он уже предоставил сотрудницам регионального правительства
Инзиля ШАКИРОВА
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Дополнительный выходной нужен, чтобы родители смогли сопроводить своих детей в школу.

Дополнительный выходной нужен, чтобы родители смогли сопроводить своих детей в школу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских призвал местных работодателей дать мамам младшеклассников дополнительный выходной на 1 сентября - в День знаний.

– Предлагаю 1 сентября дать возможность мамам школьников с 1 по 4 класс присутствовать со своими детьми на праздничных мероприятиях. Как работодатель предоставлю такую возможность сотрудницам, чьи дети идут в начальную школу. Рекомендую последовать нашему примеру муниципалитетам и другим работодателям региона. Давайте дадим возможность в этот и без того волнительный день побыть младшеклассникам рядом с мамами, – написал Алексей Русских в своем Инстаграме.

Он также отметил, что несмотря на все сложности, обучение в школах области начнется в очном формате и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, в том числе и по коронавирусу.