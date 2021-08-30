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Здоровье30 августа 2021 13:30

За сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса

Лишь один из них является завозным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 22 зараженным.

В этот раз госпитализация понадобилась 22 зараженным.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике выявили 49 новых случаев коронавируса. Лишь один из них является завозным, остальные – контактными. Сообщает 30 августа Минздрав Татарстана.

В ведомстве также отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 22 зараженным, другие 27 пациентов будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки большинство инфицированных зарегистрировали в Казани (23 человека) и Набережных Челнах (14 человек).

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 25 417 человек, 22 250 из которых смогли выздороветь, а 676 скончались в результате болезни.