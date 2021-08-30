Михаил Мишустин поздравил жителей Татарстана с Днем республики - 2021

В поздравлении Михаил Мишустин упомянул про красоту Татарстана, передовые технологии, которые развиваются в регионе и трудолюбие жителей республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова и жителей региона с Днем республики - 2021.

– Многие столетия в этом красивом и древнем крае в мире и дружбе живут представители самых разных национальностей и вероисповеданий, бережно сохраняется самобытность культур, традиций и языка, – сказано в поздравлении.

Мишустин также отметил, что Татарстан — это уникальная по красоте природа, великие реки Волга и Кама, национальные парки и заповедники, Вязовские горы и Голубые озера, памятники истории и культуры — древний город Болгар и остров-град Свияжск. Это — родина великих ученых, писателей и поэтов, композиторов и художников.

Премьер-министр России подчеркнул, что сегодня Татарстан является не только крупнейшим промышленным центром, но и лидером по развитию информационных технологий.

– Здесь сосредоточено множество IT-парков, создан инновационный город — Иннополис. В республике многое делается для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и среднего бизнеса, реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. Главное — ведется активная работа по развитию туризма. Все это создается благодаря таланту, энергии и трудолюбию людей, которые живут в Татарстане, – говорится в поздравлении премьер-министра.

Михаил Мишустин пожелал татарстанцам и региону дальнейших успехов и достижений, удачи и благополучия.