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Происшествия30 августа 2021 12:26

В Марий Эл пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП

Один человек погиб и еще два пострадали
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На дороге столкнулись две иномарки.

На дороге столкнулись две иномарки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошедшее воскресенье в Медведевском районе произошло смертельное ДТП. Вечером на 98 километре автодороги «Вятка» пьяный 34-летний водитель автомобиля Ford при обгоне пересек сплошную линию и на встречке столкнулся с автомобилем Renault.

- В результате ДТП 50-летний водитель Renault скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи», - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Кроме того, в этой иномарке тяжелые травмы получили два пассажира - 10-летний мальчик и 37-летняя женщина. Их госпитализировали с места аварии.