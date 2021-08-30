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Общество30 августа 2021 11:42

Пробки на выезде из Набережных Челнов: ремонт на мосту Нижнекамской ГЭС завершат за две недели

Эти обозначенные 14 дней автомобилистам придется потерпеть и заранее просчитывать свой маршрут
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Движение по мосту идет только по верховому пролету и лишь по одной полосе в каждом из направлений.

Движение по мосту идет только по верховому пролету и лишь по одной полосе в каждом из направлений.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В соцсетях автомобилисты стали сообщать о пробках на выезде из Набережных Челнов. Причина этого оказалась банальна – плановые ремонтные работы на мосту Нижнекамской ГЭС.

Там на 27 опоре требуется заменить деформационные швы, объясняют в Минтрансе Татарстана. В ведомстве также обещают, что все работы будут завершены в течение двух недель. Пока же движение по мосту идет только по верховому пролету и лишь по одной полосе в каждом из направлений.

Так, что эти обозначенные 14 дней автомобилистам придется потерпеть и заранее просчитывать свой маршрут.