Александр Бастрыкин поручил следственному комитету Татарстана доложить о ситуации с драками мигрантов в Нижнекамске

Фото: СУ СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в Татарстане доложить о происшествиях в Нижнекамске.

- В СМИ сообщалось, что местные жители жалуются на частые конфликтные ситуации, которые, по их мнению, провоцируют иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство России, - отметили в пресс-службе федерального ведомства.

Напомним, не так давно в общежития Нижнекамска, где проживают трудовые мигранты, прибыла полиция в сопровождении бойцов ОМОНа. В отделение местного УМВД было доставлено более 300 иностранных граждан. По некоторым из них были выявлены нарушения правил пребывания или въезда в Россию. А из-за драк, которые стали поводом прибытия полиции, в общежитиях начали вводить комендантский час. Жильцам запрещено покидать здания ночью. За порядком на улицах Нижнекамска теперь следят не только правоохранители, но и патрулируются сотрудниками ЧОП.