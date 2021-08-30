Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики – 2021

Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 30 августа, в Татарстане отмечают День республики – 2021 с этим праздником всех поздравил глава региона Рустам Минниханов.

- С чувством гордости за родную республику и уверенности в завтрашнем дне мы встречаем этот праздник. Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее. Республика, являясь одним из опорных регионов нашего многонационального Отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей. Мы бережно относимся к своему историко-культурному наследию, сохранению и развитию языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в Татарстане. Дорогие друзья, День республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, вдохновляет на новые победы. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа и оптимизма, - говорится в официальном обращении президента Татарстана.

Также Рустам Минниханов в честь праздника опубликовал в своем Инстаграме видеоролик.