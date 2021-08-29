Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2021 14:09

Квара остается в "Рубине": Слуцкий взял щенка из приюта и назвал его в честь Кварацхелии

Также новым питомцем обзавелся мэр Казани Ильсур Метшин
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин сдержал обещание. Он действительно пришел на благотворительную акцию "Дай лапу" и взял щенка из приюта. Градоначальник пришел в парк Горького с младшим сыном Радмиром. Вместе они выбрали маленького щенка, которого назвали Аявриком.

- Назвали в честь героя одного фильма. Там была история про брошенного волчонка. Теперь одним брошенным станет меньше. Он будет жить вместе с нашими собаками, - рассказал Ильсур Метшин.

Пришел на мероприятие и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий. Рулевой казанского клуба выбрал собаку чуть постарше. Назвать пса решил Квара, видимо, в честь полузащитника Хвичи Кварацхелии, который в ближайшее время может покинуть команду.