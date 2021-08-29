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Спорт29 августа 2021 19:09

СМИ: "Рубин" готов отдать 18 миллионов евро за французского форварда

На Одсонна Эдуара также претендуют "Бордо" и "Лестер"
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: Матч ТВ.

Фото: Матч ТВ.

«Рубин» в последние дни трансферного окна рассчитывает усилить линию атаки. Так, по данным ряда СМИ казанский клуб хочет заполучить нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара, предложив за футболиста 18 миллионов евро.

Как сообщает Матч ТВ со ссылкой на Sky Sports, казанцы хотят разбить данную сумму на три транша: один на 10 миллионов и два перевода по 4.

Конкуренцию российскому клубу составит «Бордо», который также готов отдать за форварда 18 миллионов. Кроме того, интерес к форварду есть со стороны английского «Лестера», который предложил французу пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Эдуар принял участие в 31 матче в чемпионате Шотландии, забил 18 мячей и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром лиги.