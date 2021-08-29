Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2021 16:32

Поверила в выплату за перенесенный коронавирус: Как жительница Чувашии попалась на уловки мошенников

Она потеряла 9 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина поверила в информацию, которую ей прислали в соцсетях.

Женщина поверила в информацию, которую ей прислали в соцсетях.

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 августа в Межмуниципальный отдел МВД России «Алатырский» обратилась 51-летняя местная жительница, пострадавшая от интернет-мошенников. Женщина поверила в сообщение, которое пришло в социальных сетях от знакомой о выплате компенсации за перенесенное заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, и ввела реквизиты своей банковской карты.

Как выяснилось позже, страница знакомой была взломана злоумышленникам, между тем со счета доверчивой горожанки похищено 9 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по розыску преступников.