Два человека погибли в результате пожара в Казани

Кроме дома сгорел и автомобиль.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Серьезный пожар произошел вечером 28 августа в Казани. Примерно в 18.55 поступи сигнал, что на территории поселка Сухая Река, что в Авиастроительном районе города, горит жилой дом.
К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.
После ликвидации огня во время разбора завалов пожарные нашли тела двоих погибших. Предположительно – мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.
- Помимо дома сгорел автомобиль «Жигули» 7-й модели. Причины трагедии устанавливаются, - добавили в пресс-службе МЧС Татарстана.