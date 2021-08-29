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Происшествия29 августа 2021 15:19

Два человека погибли в результате пожара в Казани

Частный дом в Авиастроительном районе сгорел минувшим вечером
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Кроме дома сгорел и автомобиль.

Кроме дома сгорел и автомобиль.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезный пожар произошел вечером 28 августа в Казани. Примерно в 18.55 поступи сигнал, что на территории поселка Сухая Река, что в Авиастроительном районе города, горит жилой дом.

К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.

После ликвидации огня во время разбора завалов пожарные нашли тела двоих погибших. Предположительно – мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

- Помимо дома сгорел автомобиль «Жигули» 7-й модели. Причины трагедии устанавливаются, - добавили в пресс-службе МЧС Татарстана.