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Спорт29 августа 2021 11:32

Минниханов вручил Слуцкому Государственную награду

Главный тренер "Рубина" получил медаль «100 лет образования ТАССР»
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды отличившимся татарстанцам в канун Дня Республики. Главный тренер нашей команды Леонид Слуцкий получил медаль «100 лет образования ТАССР».

- Благодаря энергии и таланту людей, увлеченных своим делом, в том числе находящихся в этом зале, воплощаются в жизнь самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре, управлении и других не менее важных отраслях, - отметил Рустам Минниханов - Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство служат возрождению победных традиций футбола в республике.

Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.