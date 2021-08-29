В Татарстане прооперировали ребенка, сорвавшегося с 30-метровой высоты в Абхазии

Фото: минздрав РТ.

Татарстанские врачи провели сложную операцию ребенку, который пострадал в время семейного отдыха в Абхазии. Как стало известно, мальчик вместе с мамой и сестренкой поехал в Абхазию на семейный отдых, где они отправились на самостоятельную экскурсию в Хушапсинский каньон.

Отпросившись к машине попить, подросток решил сократить путь и подняться в гору. В результате он сорвался с высоты 25−30 метров, получил серьезные травмы и потерял сознание.

В Казани врачи провели подростку остеосинтез нижней челюсти. Операция была сложная и многочасовая, в общей сложности продлилась 10 часов.

- Сейчас ребенок в стабильном состоянии, переведён в палату интенсивной терапии. Мама находится рядом, - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения РТ.