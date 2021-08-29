Программа капремонта в Татарстане выполнена на 85%

По ряду программ выполнение близко к стопроцентному. Фото: Виктория ДУДИНА

О реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По его словам, в рамках реализации республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов 2021 года текущее выполнение составляет 85%.

В этом году Татарстан реализует 27 таких программ. По сумме в них входят порядка 3,5 тысячи объектов. Бюджет программ – более 23-х миллиардов рублей. К настоящему времени завершена реализация шести программ – это 83 объекта на 387 миллионов рублей.

По реализуемым программам ситуация следующая. В сфере образования в общей сложности реализуется три программы - это 413 объектов, из которых 384 уже завершены. В целом объем работ выполнен на 98%.

Самая масштабная из них - программа ремонта образовательных учреждений. На сегодняшний день завершены работы по всем 10-ти коррекционным школам, по ремонту 116-ти функциональных зон в образовательных учреждениях. Из 32-х общеобразовательных школ в работе остается только 1 объект в Мензелинском районе. Выполнение по нему составляет 98%. Работы до начала учебного года будут завершены.

В рамках работ по организации доступной среды на объектах образования также завершается последний объект из 4-х - детский сад в Сабинском районе. СМР закрыты на 96%

По ремонту детских садов из 49 объектов в работе остаются 11. Выполнение составляет 99%.

По программе организации горячего питания в школах из 196 объектов на сегодняшний день сданы 188 объектов, 8 остаются в работе. Выполнение программы составляет 99%.

По программе капитального ремонта ресурсных центров СМР выполнены на 94%. В работе остается 3 объекта, 2 завершены.

По программе капитального ремонта медицинских стационаров из 18-ти объектов 5 завершены, на 13-ти работы продолжаются. Объем закрыт на 77%.

Подлежат ремонту 9 объектов, включенных в программу капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел. Работы по ней выполнены на 51%. СМР на одном объекте завершены.

Шесть объектов входят в программу ремонта детских оздоровительных лагерей 2021 года. Работы на двух объектах завершены, на 4-х продолжаются. СМР выполнены на 84 %.

Завершены также 5 объектов из 9-ти, предусмотренных паспортом программы капитального ремонта подростковых клубов. Четыре клуба в работе. Строительно-монтажные работы выполнены подрядчиками на 73%.

По программе капитального ремонта спортивных объектов из 18-ти объектов в работе остаются 10 объектов. Объем работ закрыт на 91%.

Программа капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии выполнена на 95%. В работе остаются 3 объекта; 8 – закончены.

98% составляет выполнение программы капремонта образовательных учреждений отрасли культуры. Из 6-ти включенных в программу объектов четыре закончены, 2 объекта находятся на завершающем этапе.

Программа капремонта стационарных организаций социального обслуживания. Выполнение СМР – 96%. Завершены 25 объектов, ремонтируются 4.