Женщину с ребенком 4 дня держат в зоне прилета аэропорта Бегишево: почему их не пускают в Татарстан

Женщину и ребенка депортируют на родину 30 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Накануне в соцсетях распространили информацию, что в татарстанском аэропорту Бегишево вот уже несколько дней живут прилетевшие из Таджикистана женщина и ребенок. Сообщалось, что в паспорте у прилетевшей дамы нашли ошибку. В связи с этим, въезд на территорию России ей запрещен.

В самом аэропорту факт нахождения в здании аэровокзала женщины с ребенком подтвердили. В пресс-службе вторых по величине воздушных ворот Татарстана рассказали, что 32-летняя женщина прилетела вместе с 9-летним ребенком из Худжанда еще 25 августа. Въезд на территорию страны ей не разрешен. Поэтому для нее оборудовали место на территории аэровокзала.

- На данный момент пассажирка с ребёнком находится в стерильной зоне Бегишево. Силами аэропорта и авиакомпании женщине с ребёнком предоставлены постельные принадлежности, выделены спальные места, они обеспечиваются 3-х разовым горячим питанием, - сообщили в пресс-службе аэропорта Бегишево.

По последним данным, женщину и ее ребенка депортируют на родину в понедельник, 30 августа.