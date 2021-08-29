Жителя Ульяновской области задержали за поджог фуры

Злоумышленник слил топливо, облил им машину и поджог. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

27 августа в полицию поступило сообщение от жителя поселка Ленинский о поджоге его автомобиля марки «Scania R124».

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции установили личность подозреваемого в поджоге и задержали его. Им оказался 56-летний местный житель.

Предварительно установлено, что подозреваемый пришел к своему родственнику, спросить денег в долг, но получив отказ, разругался с ним. После конфликта мужчина подошел к автомобилю потерпевшего, слил с бака топливо и, облив кузов транспортного средства, поджог его.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.