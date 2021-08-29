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Общество29 августа 2021 9:43

Жителя Ульяновской области задержали за поджог фуры

Мужчина решил таким образом отомстить владельцу автомобиля за отказ дать денег в долг
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленник слил топливо, облил им машину и поджог.

Злоумышленник слил топливо, облил им машину и поджог.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

27 августа в полицию поступило сообщение от жителя поселка Ленинский о поджоге его автомобиля марки «Scania R124».

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции установили личность подозреваемого в поджоге и задержали его. Им оказался 56-летний местный житель.

Предварительно установлено, что подозреваемый пришел к своему родственнику, спросить денег в долг, но получив отказ, разругался с ним. После конфликта мужчина подошел к автомобилю потерпевшего, слил с бака топливо и, облив кузов транспортного средства, поджог его.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.