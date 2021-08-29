В Набережных Челнах для будущих мам запустили чат-поддержку

Фото: мэрия Набережных Челнов.

В женской консультации городской поликлиники №7 Набережных Челнов заработала чат-поддержка для будущих мам. Пациентки, которые наблюдаются здесь по беременности, могут добавиться в группы общения WhatsApp.

Чаты созданы на каждом участке. Мессенджер позволяет будущим мамам оставаться на связи с врачом и акушеркой, что особенно важно в период пандемии.

В чатах будущие мамы делятся своим самочувствием. Если возникают вопросы, отправляют личные сообщения акушерке и врачу. Оставаясь на связи со своими пациентками круглосуточно, медики контролируют их состояние даже на расстоянии.

Если самочувствие «подопечной» ухудшается, появляется температура, кашель или другие симптомы, к пациентке на осмотр выезжает мобильная бригада (врач-акушер-гинеколог, терапевт участковый).

На дому проводится забор анализов, в том числе на ПЦР-диагностику. Данный подход позволяет обеспечить оперативность и своевременность в лечении женщины, что является основополагающим для ее здоровья и здоровья будущего ребёнка.

- Иногда, женщина не может правильно оценить своё состояние, - рассказывает врач- акушер -гинеколог поликлиники Оксана Семякина. - Недавно был случай, когда пациентка написала в чате, что чувствует себя хорошо, но накануне у неё была температура. Я настояла на осмотре на дому. Когда мы приехали на осмотр, картина не показалась такой уж радужной. Мы с трудом уговорили ее и супруга на проведение компьютерной томографии. Вызвали бригаду скорой медицинской помощи и направили в инфекционную больницу. Компьютерная томография показала 20% поражения легких. Пациентка была госпитализирована, лечение проходила в стационарных условиях. На сегодняшний день жизни мамы и малыша ничего не угрожает. Очень важно сообщать врачу о малейших изменениях состояния здоровья.