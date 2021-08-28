«Рубин» подписал 5-летний контракт с полузащитником Андерсом Дрейером

Ранее Дрейер играл за Данию, Англию, Шотландию и Нидерланды. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» официально объявил о переходе в команду датского полузащитника Андерса Дрейера. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на пять лет. Футболист будет выступать за казанский клуб под номером 11.

Ранее Дрейер выступал за «Эсбьерг» (Дания), «Брайтон» (Англия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Херенвен» (Нидерланды) и «Мидтьюлланн» (Дания), а также играл за юношеские и молодежную сборные Дании.