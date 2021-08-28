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Общество28 августа 2021 15:04

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил фельдшерам ключи от 60 новых машин

Автомобили отправятся в села республики
Инзиля ШАКИРОВА
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Подаренные медикам машины позволят оперативно оказывать необходимую помощь гражданам Татарстана. Фото: Аппарат президента республики

Подаренные медикам машины позволят оперативно оказывать необходимую помощь гражданам Татарстана. Фото: Аппарат президента республики

Торжественная церемония вручения ключей от новых автомобилей прошла в преддверии Дня Республики перед зданием Государственного Совета Татарстана.

— Ситуация с ковидом напряженная, однако наша система здравоохранения справляется. Сегодня мы передаем нашим больницам новые машины. Эти автомобили серьезно повысят мобильность медработников и позволят оперативно оказывать необходимую помощь гражданам, — сказал Рустам Минниханов.

Автомобили предназначены для оказания первичной медицинской помощи сельчанам в муниципальных районах республики.