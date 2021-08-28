За сутки коронавирусом заразился еще 51 татарстанец

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 318 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике выявили еще 51 случай заражения коронавирусом. Четыре из них являются завозными, а остальные – 47 случаев, являются контактными, сообщает 28 августа Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому, - заявили в ведомстве.

Также стоит отметить, что за указанные сутки в Татарстане большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани (29 человек) и Набережных Челнах (10 человек).

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 318 человек, 22 245 из них, в том числе 36 за минувшие сутки, смогли выздороветь.

Всего в республике провакцинировано 989 748 человек, из них 832 784 получили вторую прививку.