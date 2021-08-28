Матч Россия - Словакия все же пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани

Встреча состоится 8 октября в рамках отбора к Чемпионату мира - 2022. Фото: Рамиль ГАЛИ

Матч сборной России по футболку против Словакии всё-таки пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Встреча состоится 8 октября в рамках отбора к Чемпионату мира - 2022.

Ранее сообщалось, что наша команда отказалась играть на казанском стадионе из-за качества газона. Однако руководство республики заверило, что к игре национальной команды поле успеют подготовить.

Ради этого матчи и тренировки «Рубина» перенесут на Центральный стадион.