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Спорт28 августа 2021 16:16

Матч Россия - Словакия все же пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани

Ранее наша сборная отказалась играть там из-за плохого качества газона
Инзиля ШАКИРОВА
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Встреча состоится 8 октября в рамках отбора к Чемпионату мира - 2022. Фото: Рамиль ГАЛИ

Встреча состоится 8 октября в рамках отбора к Чемпионату мира - 2022. Фото: Рамиль ГАЛИ

Матч сборной России по футболку против Словакии всё-таки пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Встреча состоится 8 октября в рамках отбора к Чемпионату мира - 2022.

Ранее сообщалось, что наша команда отказалась играть на казанском стадионе из-за качества газона. Однако руководство республики заверило, что к игре национальной команды поле успеют подготовить.

Ради этого матчи и тренировки «Рубина» перенесут на Центральный стадион.