Более 7 тысяч учеников Татарстана отметят День знаний в новых школах

В новых школах для детей построили бассейны, современные классы, лаборатории и спортивные залы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября за парты современных образовательных учреждений сядет более 7 тысяч учеников. Для этого в республике построили новые и многофункциональные школы.

Так, среди них общеобразовательная школа на 1501 место с бассейном в жилом комплексе по улице Ершова в Казани, общеобразовательная школа на 500 мест в селе Усады Лаишевского района, школа на 1224 места в квартале 3-9 жилого района «Салават Купере» в Казани, школа на 1224 мест в Набережных Челнах в микрорайоне Замелекесье, школа на 1224 учащихся в Челнах на проспекте Чулман, школа на 462 учащихся в селе Актаныш, школа на 1224 места в деревне Куюки.