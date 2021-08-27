27 августа в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса, сообщает 27 августа Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции в республике стали 89-ти и 75-ти летние женщины, а также 80-ти и 56-ти летние мужчины. Таким образом число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 676.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 50 новых случаев заражения. В 24 из них людям понадобилась госпитализация. Остальные – 26 человек, лечатся на дому.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 25 267 человек, 22 209 из которых смогли выздороветь.