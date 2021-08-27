Татарстан получит более 186 миллионов рублей на выплаты медработникам, участвующим в вакцинации от коронавируса

Всего на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, в регионы направят 7,8 миллиардов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинским работникам Татарстана, участвующим в вакцинации населения от коронавируса, будет выделено более 186 миллионов рублей в качестве стимулирующих выплат. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса, в регионы направят 7,8 миллиарда рублей. Средства выделены министерству здравоохранения России из резервного фонда правительства страны.

Деньги направят на выплаты за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса, а также на покрытие расходов, связанный с оплатой отпусков и компенсацией, если они не были использованы медиками.