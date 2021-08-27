Программисты из Казани стали участниками нацфинала WorldSkills – 2021

Антон Колногузенко (слева) и Михаил Митрофанов (справа).

В эти дни в Уфе проходит финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. В нем принимают участие 1 800 ребят из 76 регионов России. В их числе и программисты из Казани - 17-летний Антон Колногузенко и 15-летний Михаил Митрофанов.

Антон представляет компетенцию «IT-решения для бизнеса», Михаил же - «Программные решения для бизнеса». Казанцев, как и их соперников, на чемпионате ждет задания, условия которых организаторы строго зсекретили.

- Секретное задание, мы узнаем непосредственно перед выполнением. У нас есть только какие-то наработки, - отметил Антон Колногузенко.

Он и Михаил Митрофанов довольно рано заинтересовались ИТ-технологиями и планируют дальше заниматься этим направлением.

- Хотелось бы двигаться дальше в этом направлении, наверное, больше программировать для себя, делать то, что нравится, - говорит Михаил.

Что же касается победы в предстоящих испытаниях, то похоже, что ребята уверены в своем успехе.

- Юниоры не так давно появились в Татарстане, особенно связанные с 1С – это достаточно интересный язык, я в нем уже более-менее разбираюсь – я же прошел в финал, это уже о чем-то говорит, - считает Антон Колногузенко.