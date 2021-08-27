На выходных в Татарстане ожидаются похолодание и сильный ветер

Днем в Татарстане местами ожидается сильный северо-восточный ветер. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды на эти выходные. Так, в субботу, 28 августа, ожидается облачный день без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов. Ночью похолодает - от +6 до +11.

Днем в Татарстане местами ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 16 м/с.

В воскресенье, 29 августа, температура воздуха будет в пределах от +18 до +22 градусов. Ночью ожидается до +8.