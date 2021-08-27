В республике каждая пятая авария со смертельным исходом была совершена водителями из других регионов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За семь месяцев 2021 года в Татарстане в дорожных авариях погибли 143 человека, а свыше двух тысяч местных жителей получили различные травмы. Всего же за это время в республике зарегистрировали 1 901 ДТП. Об этом на расширенном заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

По его словам, в республике в основном рост числа погибших в авариях был зафиксирован на трассах «Казань – Малмыж» и «Чистополь – Аксубаево – Нурлат». При этом одна из главных причин совершения там ДТП стал выезд водителей на встречную полосу движения.

В Казани же одним из самых аварийных участков по-прежнему остается перекресток Фермского шоссе и Оренбургского проезда. Там, как рассказал Ленар Габдурахманов, планируется запретить левый поворот.

Также он отметил, что в Татарстане выросло число ДТП, участниками которых стали водители из других регионов. Так, по их вине в республике произошла каждая пятая авария с летальным исходом.