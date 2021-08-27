В Нижнекамске из-за драк в общежитиях для гастарбайтеров ввели комендантский час

Ситуацию контролируют полицейские и сотрудники ЧОП.

В Нижнекамске из-за сообщений о частых драках в общежития для гастарбайтеров на улице Гайнуллина прибыли полицейские. При поддержке бойцов ОМОНа оттуда в отделение местного УМВД было доставлено более 300 иностранных граждан.

- При проверке граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства России: незаконное осуществление трудовой деятельности, незаконное привлечение к трудовой деятельности, нарушение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России. В отношении нарушителей, прибывших из стран ближнего зарубежья, решается вопрос о выдворении с территории РФ, - сообщили в МВД Татарстана.

Кроме того, в общежитии на улице Рифката Гайнуллина введен комендантский час – вне его поживающим запрещено находится с 22.00 до 6.00. Также там введена бальная система нарушений комендантского часа. В связи с этим ежедневно полицейскими и сотрудниками ЧОП проводится патрулирование улиц города.