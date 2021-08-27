Автопарк Казани пополнился 40 автобусами за более чем 800 миллионов рублей

На приобретение 40 единиц экологичного общественного транспорта было потрачено более 800 миллионов рублей. Фото: vestikamaza.ru

КАМАЗ передал Казани партию из 40 низкопольных автобусов «НЕФАЗ-5299−40−57». Они работают на компримированном природном газе и, в целом, обеспечивают экономию топлива в более чем два раза. Сообщают «Вести КАМАЗа».

Число автобусов Казани, работающих на метане, теперь составляет почти треть от всего количества. Указанную партию автобусов передали в распоряжение МУП «ПАТП-2», которое обслуживает 40% всех автобусных маршрутов Казани

На приобретение 40 единиц экологичного общественного транспорта было потрачено более 800 миллионов рублей.