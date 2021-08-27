«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с защитником Ринатом Валиевым

Во время действия пробного контракта Валиев отличился результативной передачей, поэтому клуб подписал с ним двусторонние соглашение. Фото: ХК «Ак Барс»

В июле 2021 года «Ак Барс» заключил с 26-летним защитником Ринатом Валиевым пробный контракт, после чего хоккеист принял участие в одной контрольной игре команды и отличился результативной передачей. Сейчас со спортсменом подписано двустороннее соглашение на один год.

Ринат Валиев – воспитанник школы «Ак Барса», в сезоне 2011/12 он дебютировал в МХЛ за «Барс». Затем защитник продолжил карьеру в Юниорской лиге США и играл за «Индиана Айс».

В 2013-2015 годах выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Кутеней Айс».

В 2014 году Валиев был выбран на драфте НХЛ под 68-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» и дебютировал в НХЛ в сезоне 2015/16. Большую часть карьеры в системе «Листьев» выступал за фарм-клуб «Торонто Марлис» в АХЛ.

В феврале 2018-го Валиева обменяли в «Монреаль Канадиенс», осенью того же года защитник перешёл в результате обмена в «Калгари Флэймз».

Два последних сезона в США он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Стоктон Хит».