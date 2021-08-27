На сайте госзакупок приостановили тендер на возведение общежития КНИТУ-КАИ в Казани

Подрядчик уже был определен: компания "Садака" намеревалась построить новое общежитие за 470 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте госзакупок из-за жалобы приостановлен тендер на строительство в Казани общежития КНИТУ-КАИ. Ее в антимонопольную службу Татарстана подала компания из Екатеринбурга, которая занимается электромонтажными работами и продает стройматериалы.

Подрядчик для выполнения заказа стоимостью 471 миллионов рублей уже был определен: им стала местная фирма. Компания намеревалась построить новое общежитие за 470 миллионов рублей. Однако жалоба от компании из другого региона изменила ход тендера.

В ней указано, что КНИТУ-КАИ установил для подрядчиков неверные показатели – они не определены законом и закупочными правилами. Также руководители компании из Екатеринбурга отметили, что в списке документов тендера нет локальных сметных расчетов, из-за чего невозможно определить объемы работ и произвести расчет количества материалов и оборудования для строительства. По мнению компании, заказчик необоснованно ограничил конкуренцию между участниками тендера.