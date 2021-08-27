С 28 на 29 августа в Казани из-за ночного забега ограничат движение транспорта

Дороги на улицах Казани начнут перекрывать 28 августа после 23:00. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на время проведения забега «Ночная Казань» перекроют ряд улиц. Ограничение будет действовать в ночь с 28 на 29 августа. Решение закреплено постановлением городской мэрии.

Так, с 23:20 до 00:20 движение ограничат на улице Подлужная от съезда с моста Миллениум до дома №17. Будет возможен выезд только из жилого сектора в сторону улицы Толстого.

С 23:30 до 00:30 движение перекроют на мосту Миллениум по направлению от улицы Сибгата Хакима до улицы Вишневского и на одной чтороне проезжей части по второстепенной дороге от дома №3 по проспекту Фатыха Амирхана до улицы Сибгата Хакима.

В это же время будут закрыты одно направление второстепенной дороги от улицы Козина до улицы Сибгата Хакима и одно направление от улицы Сибгата Хакима до моста Миллениум.

Далее с 23:30 до 01:00 полностью ограничат движение от улицы Декабристов до проспекта Фатыха Амирхана. Затем с 23:00 до 01:10 перекроют часть правой полосы от съезда с улицы Батурина до улицы Сибгата Хакима.

Наконец, с 23:30 до 01:10 будет закрыт съезд на Кремлевскую дамбу – одно направление движения от дома №5 на Кремлевской набережной до самой Кремлевской дамбы.

Напомним, трасса для забега «Ночная Казань» в столице Татарстана проложена вдоль достопримечательностей города.