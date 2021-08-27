Осенью в Татарстане ожидается подъем заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

Только вакцинация позволит не вводить новые ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина на пресс-конференции заявила, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 этой осенью в республике неизбежен.

По ее словам, уровень заболеваемости и статистика, будет зависеть от того, насколько оперативно получится провести вакцинацию населения от гриппа и коронавируса. Авдонина подчеркнула, что только прививка позволит не вводить новые коронавирусные ограничения.