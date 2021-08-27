В Чебоксарах запретили продавать алкоголь 1 сентября

В организациям, нарушившим требования, применят санкции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День знаний - 1 сентября, в Чебоксарах запретили продавать спиртное в розничных магазинах. Ограничение распространяется и на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, а также медовуху.

К организациям и индивидуальным предпринимателям, нарушившим требования, могут быть применены санкции. Так, физическим лицам может быть выписан штраф от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции; юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч рублей с изъятием товаров.