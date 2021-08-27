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Здоровье27 августа 2021 11:52

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса

Почти в половине из них пациентам понадобилась госпитализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 267 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 267 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в республике выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а остальные – 48 случаев, являются контактными сообщает 27 августа Минздрав Татарстана.

- 24 человека госпитализировано, 26 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Также стоит отметить, что за указанные сутки в Татарстане большая часть инфицированных была зарегистрирована именно в Казани (27 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 267 человек, 22 209 из них, в том числе 42 за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 672 скончались в результате болезни.