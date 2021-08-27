В Роспотребнадзоре рассказали, почему в Татарстане пока не будут выдавать разрешения кафе и ресторанам на работу ночью

Разрешения на работу по ночам в Татарстане успели получить лишь 23 точки общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане не собираются снова выдавать кафе и ресторанам разрешения на работу по ночам - с 23.00 до 06.00, заявила 27 августа на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Напомним, управление приостановило эту практику еще в июле. Тогда было объявлено, что это сделано до особого распоряжения. Разрешения на работу по ночам в Татарстане в итоге получили лишь 23 точки общепита, 15 из которых находятся в Казани.

Похоже, что их число пока увеличиваться не будет. Так, по словам Авдониной, независимо от того, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике стабилизируется, она все еще находится на высоком уровне. Также есть момент с низкими темпами вакцинации населения Татарстана от этой инфекции. Все это не дает возможности вернуться к снятию ковидных ограничений, в том числе и к выдаче кафе и ресторанам разрешения на работу по ночам.