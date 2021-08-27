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Общество27 августа 2021 19:20

С 30 августа в Чебоксарах троллейбусы № 11 и №17 начнут курсировать по новой схеме

Маршруты скорректированы на время ремонта на улице Гражданская
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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С 15 сентября такой режим движения начнет действовать для всех видов транспорта

С 15 сентября такой режим движения начнет действовать для всех видов транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чебоксарах возобновят движение троллейбусов №11 и №17 в направлении к выезду с улицы Гражданская в сторону центра и северо-западного района. По измененному маршруту общественный транспорт начнет курсировать с 30 августа. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации города Алексей Ладыков.

Въезд в район этими троллейбусами будет осуществляться на улице Энтузиастов.

Маршруты скорректированы из-за работ по обустройству дорожного основания по правой стороне проезжей части улицы Гражданская.

С 15 сентября такой режим движения начнет действовать для всех видов транспорта.