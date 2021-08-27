В Набережных Челнах подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего мальчика и тот попал в реанимацию

По предварительным данным, подросток взял мотоцикл покататься у друга своей матери. Фото: прокуратура Татарстана

26 августа в Набережных Челнах на набережной имени Табеева 16-летний подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего мальчика. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где поместили в отделение реанимации.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Его расследование взято на особый контроль, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В свою очередь следователи уже установили, что подросток взял мотоцикл покататься у друга своей матери.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.