В Казани секс-работница засудила экс-сотрудника Росгвардии и его знакомого на 258 000 рублей

Как указала в иске женщина, она до сих пор не может оправиться от того насилия, которое было совершено в отношении ее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 26 августа, Приволжский районный суд Казани постановил взыскать в пользу секс работницы 258 000 рублей. Эти деньги в виде компенсации морального вреда (250 000 рублей) и материального вреда (8 000 рублей). Сообщает «Зона права».

- От их насильственных действий я испытала физическую боль, а также испытала сильную душевную боль и психологические переживания в результате их действий, до сих пор не могу оправиться от этих переживаний, - цитирует организация иск женщины.

Напомним, вечером 12 октября 2019 года в Казани женщина, оказывающая за деньги интим-услуги, ждала у себя на квартире постоянного клиента. Но когда она открыла дверь, вместо него ворвался мужчина в маске. Он заломил женщине руку за спину и надел наручники. После этого в квартиру зашел еще один злоумышленник.

Мужчины представились сотрудниками полиции и начали требовать у женщины сдать контакты ее сутенеров и «крыши». Потерпевшая ответила, что работает только на себя. Тогда злоумышленники предложили ей свое покровительство и потребовали для себя бесплатное обслуживание. Женщина отказала.

А когда ей начали угрожать расправой, она, испугавшись, перевела на счет одного из злоумышленников 20 000 рублей. Другой же забрал из кошелька секс-работницы 8 000 рублей. Перед тем как уйти из квартиры мужчины изнасиловали женщину.

За все это суд приговорил экс-сотрудника Росгвардии к 8 годам колонии, а его соучастника к 7,5 годам колонии.