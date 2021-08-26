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Общество26 августа 2021 18:34

В школах Казани самыми востребованными остаются учителя русского языка, математики и физики

И это при том, что в прошлом году в образовательные учреждения города пришли работать 400 молодых специалистов
Евгения БУБЛИК
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В школах Казани по прежнему стоит проблема нехватки кадров

В школах Казани по прежнему стоит проблема нехватки кадров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В школах Казани по прежнему стоит проблема нехватки кадров, несмотря на то, что в прошлом учебном году в учреждения образования города пришли работать 400 молодых специалистов. Особенно не хватает учителей русского языка, математики и физики. Об этом на августовском совещании педагогических работников рассказал начальник управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов.

На что мэр Казани Ильсур Метшин отметил необходимость поднимать престиж профессии учителя.

- Проблема нехватки кадров остается актуальной, и наша общая задача – поднимать престиж профессии учителя, проводить предпрофессиональную ориентацию среди выпускников наших школ, особенно тех, у кого есть выраженный врожденный педагогический талант, лидерские качества, активная жизненная позиция, – сказал глава города.

После чего Ирек Ризванов предложил педагогическим коллективам школ усилить работу по информированию выпускников о возможности целевого обучения.