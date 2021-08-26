В школах Казани самыми востребованными остаются учителя русского языка, математики и физики

В школах Казани по прежнему стоит проблема нехватки кадров
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В школах Казани по прежнему стоит проблема нехватки кадров, несмотря на то, что в прошлом учебном году в учреждения образования города пришли работать 400 молодых специалистов. Особенно не хватает учителей русского языка, математики и физики. Об этом на августовском совещании педагогических работников рассказал начальник управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов.
На что мэр Казани Ильсур Метшин отметил необходимость поднимать престиж профессии учителя.
- Проблема нехватки кадров остается актуальной, и наша общая задача – поднимать престиж профессии учителя, проводить предпрофессиональную ориентацию среди выпускников наших школ, особенно тех, у кого есть выраженный врожденный педагогический талант, лидерские качества, активная жизненная позиция, – сказал глава города.
После чего Ирек Ризванов предложил педагогическим коллективам школ усилить работу по информированию выпускников о возможности целевого обучения.