В Казани рядом с ЗТО в Осиново появится завод по переработке мусора

Планируется, что завод ежегодно будет перерабатывать около 1,5 миллиона тонн отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани возведут новый мусороперерабатывающий завод. Он будет расположен возле завода по термической обработке отходов в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом редакции «Татарстан-24» сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

Спикер заявил, что завод ежегодно будет перерабатывать около 1,5 миллиона тонн отходов. 15% из этого объема будет переработано, еще 15% пустят на техкомпост для строительства, в том числе дорог.

Отходы, которые невозможно переработать, будут сожжены на заводе по термической обработке отходов.

Правительство Татарстана данную идею уже поддержало. Сумма для необходимая для реализации проекта станет известна ориентировочно через два месяца.