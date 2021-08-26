В Казани собрать ребенка в школу в 2021 году стало дороже на 20%

Во всероссийском рейтинге по дороговизне этого процесса столица Татарстана занимает третье место. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты портала Superjob выяснили, что в Казани покупка всего необходимого ребенку к школе в этот раз обошлась родителям в среднем в 10,2 тысяч рублей, когда как в 2020 году на это ушло бы 8,7 тысяч. Таким образом, траты выросли на 20%.

При этом, самые высокие средние траты на одного ребенка-школьника в этом году по России зафиксированы в Москве и Омске - 11 тысяч рублей. На втором месте Новосибирск, здесь расходы составили 10,8 тысяч рублей. Казань в этом рейтинге, по сути, занимает третье место по дороговизне.

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