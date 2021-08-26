Правительство Татарстана ликвидировало в Казани детскую стоматологическую поликлинику №5

При закрытии учреждения медработникам обязаны предоставить дальнейшие гарантии или компенсацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №5» (ул. Сабан, 1) ликвидировано. Об этом гласит соответствующее постановление правительства Татарстана, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе, в частности, указано, что данную поликлинику решили закрыть ради оптимизации государственных медучреждений.

Так, в течении двухнедельного срока Минздрав Татарстана обязали решить вопрос о предоставлении медработникам закрываемой поликлиники гарантий и компенсаций. В свою очередь, согласно Минземимущество Татарстана должно в скором времени принять на баланс республики имущество медучреждения.