В Казани родителям для оценки блюд в школьных столовых презентуют мобильное приложение

Результаты такого контроля будут фиксироваться электронно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг во время августовской конференции работников образования Казани мэр города Ильсур Метшин, что в новом учебном году родители смогут и дальше оценивать качество еды в школьных столовых, но уже через специальное мобильное приложение.

- Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением, – заявил градоначальник.

Отметим, что родительский контроль за качеством еды в школьных столовых начал действовать лишь в начале 2021 года. Данная проверка нужна для повышения уровня питания детей.