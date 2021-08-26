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Общество26 августа 2021 16:08

В Казани родителям для оценки блюд в школьных столовых презентуют мобильное приложение

Его можно будет опробовать уже в новом учебном году
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Результаты такого контроля будут фиксироваться электронно.

Результаты такого контроля будут фиксироваться электронно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг во время августовской конференции работников образования Казани мэр города Ильсур Метшин, что в новом учебном году родители смогут и дальше оценивать качество еды в школьных столовых, но уже через специальное мобильное приложение.

- Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением, – заявил градоначальник.

Отметим, что родительский контроль за качеством еды в школьных столовых начал действовать лишь в начале 2021 года. Данная проверка нужна для повышения уровня питания детей.