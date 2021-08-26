Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поддержит проект по строительству объездной дороги в Ульяновской области

П правительстве России будут изыскивать дополнительные средства для строительства новой объездной дороги в федеральном бюджете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин обещал поддержать строительство объездной дороги на территории Ульяновской области. Об этом он заявил в ходе встречи в врио главы региона Алексеем Русских. Сообщает пресс-служба правительства области.

Хуснуллин также сообщил, что президент страны Владимир Путин поручил рассмотреть данный вопрос с выездом на место. Зампред правительства РФ отметил эффективность существующего в области Президентского моста и заявил о необходимости построить дорогу до Димитровграда и в перспективе – до Самары.

Отметим, что в Ульяновской области после ввода в эксплуатацию Президентского моста значительно возросла интенсивность движения по дороге к Самаре и Тольятти. Транзитный поток сегодня проходит по центру Димитровграда, что затрудняет там движение транспорта.

Марат Хуснуллин изучил карту местности вместе приехавшим с ним представителем Росавтодора. В итоге зампред правительства РФ заверил, что для строительства новой объездной дороги дополнительные средства будут изыскивать в федеральном бюджете.