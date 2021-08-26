Сборная России по футболу отказалась играть в Казани на стадионе «Ак Барс Арена»

Сейчас решается вопрос о том, где еще можно провести игру со сборной Словакии. Фото: Рамиль ГАЛИ

8 октября в Казани должен был пройти матч российской сборной по футболу против команды из Словакии в рамках отбора к Чемпионату мира - 2022. Однако наша сборная отказалась играть на казанском стадионе «Ак Барс Арена» из-за плохого качества газона.

Было предложено устранить проблему и заменить покрытие, но выяснилось, что агрономы не успеют привести поле в порядок до начала матча.

Поэтому сейчас решается вопрос о том, где еще можно провести игру.